Ульяновск, 24 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и количество занятых ковидных коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

ИА REGNUM Пустые койки в «Ленэкспо»

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На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было отмечено, что в Ульяновской области сохраняется динамика снижения случаев инфицирования SARS-CoV-2 — за неделю спад составил 30%.

В настоящее время в регионе развёрнуто 1243 койки в ковидных госпиталях, из них занято 700 мест. Доля свободного коечного фонда превышает 42,1%.

Ещё почти 6 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно, то есть на дому. Для обеспечения их бесплатными лекарствами получено более 40 тыс. упаковок противовирусных средств.

Напомним, что 23 марта в Ульяновской области лабораторно подтверждено 540 случаев заражения коронавирусом, что на четыре случая меньше, чем было выявлено 22 марта (544 случая).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявляли о достижении коллективного иммунитета к ковиду и выполнении плана по вакцинации на 88,1%.