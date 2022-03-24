Якутск, 24 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Кооператив «Сыа Бүлүү» в условиях антироссийский санкций намерен запустить производство консервов из мяса и продолжать обеспечивать бесперебойные поставки продуктов питания. О планах предприятия рассказал его руководитель Алексей Кондратьев, сообщил 24 марта официальный телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Pixabay.com Консервы

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Компания занимается заготовкой и переработкой мяса и молока. В прошлом году предприятие закупило оборудование для упаковки консервов и в ближайшее время намерено заняться их производством.

«Если цены на упаковку не вырастут, то поднимать цены на продукцию не планируется. Есть господдержка, субсидии», — отметил Алексей Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках импотртозамещения увеличить объёмы производства намерена компания Якутии, которая выпускает газированные напитки. В том числе, в республике производят аналоги импортных напитков.