В Еврейской АО построят комплекс по перевалке сжиженного газа
Биробиджан, 24 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В ЕАО обсуждают реализацию крупного инвестпроекта по перевалке сжиженных углеводородных газов. Под предприятие уже определили участок площадью 270 га, сообщил 24 марта телеграм-канал «Новости ЕАО».
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Объём инвестиций в реализацию проекта, как предполагается, составит 4,8 млрд рублей. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках импотртозамещения увеличить объёмы производства намерена компания Якутии, которая выпускает газированные напитки. В том числе, в республике производят аналоги импортных напитков.