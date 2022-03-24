Биробиджан, 24 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В ЕАО обсуждают реализацию крупного инвестпроекта по перевалке сжиженных углеводородных газов. Под предприятие уже определили участок площадью 270 га, сообщил 24 марта телеграм-канал «Новости ЕАО».

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Читайте также: Якутский производитель газированной воды займётся импортозамещением

«С командой промышленного парка «Зеленодольск» (Республика Татарстан) приступили к формированию мастер-плана промышленного парка и запускаем процесс формирования пула потенциальных резидентов в сфере производства машин, оборудования, транспорта, логистики, сельского хозяйства. Это как раз вопросы импортозамещения. До конца недели будут приняты все необходимые окончательные решения», — отметил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Объём инвестиций в реализацию проекта, как предполагается, составит 4,8 млрд рублей. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках импотртозамещения увеличить объёмы производства намерена компания Якутии, которая выпускает газированные напитки. В том числе, в республике производят аналоги импортных напитков.