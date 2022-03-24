Улан-Удэ, 24 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, одному из скончавшихся было меньше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 2953 человека. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 133 707, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 169 новых носителей.

«Выздоровели от COVID-19 — 114 008 (+1085) человек, дополнительно снято с наблюдения — 489», — добавили в оперштабе.