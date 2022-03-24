Уфа, 24 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Проект по производству бутилированной воды включен в перечень приоритетных в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Publicdomainpictures.net Вода в бутылках

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Сообщается, что инвестор намерен направить на увеличение объемов производства, повышение энергоэффективности организации, а также внедрение обязательной маркировки продукции «Честный знак» 124,1 млн рублей. Компания планирует создать 20 новых рабочих мест.

«Предприятие является одним из самых значимых в Нуримановском районе. За последние пять лет компания реализовала ряд крупных инвестиционных проектов. Сейчас проект по модернизации производства позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что будет иметь положительное влияние на экономическую устойчивость организации», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Дамира Галиуллина.

Инвестор намерен приобрести две линии розлива. После выхода на проектную мощность предприятие намерено производить порядка 40 млн литров безалкогольных напитков ежегодно. Проект планируется реализовать до 2026 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе могут построить цех по производству энергосберегающих стекол.