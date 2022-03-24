Чита, 24 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 164 136 (+292 за минувшие сутки). Вместе с тем 149 267 пациентов (+1203 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2606 человек (+3 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 275 забайкальцев скончалось от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 105 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

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