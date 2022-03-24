Ханты-Мансийск, 24 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Югре со 2 апреля при регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого ему будет выдаваться единовременная помощь в размере 220 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба администрации Липецкой области Центр «Мой бизнес»

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«Со 2 апреля текущего года принято решение предоставлять единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, крестьянского, фермерского хозяйства, а также при постановке на учёт физического лица в качестве налогоплательщика на профессиональный доход», — сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Деньги будут выдавать не всем, а лишь находящимся под риском увольнения, при введении на предприятии режима неполного рабочего времени, временной остановке работ, простое, предоставлении сотрудникам отпусков без сохранения заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению работников, а также жителям ХМАО, испытывающим трудности в поиске работы.

Кроме того, фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» будет выдавать займы на бизнес-цели по льготной процентной ставке 9% годовых.