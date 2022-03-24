Омск, 24 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. К акции «Своих не бросаем» присоединились сотрудники омского муниципального транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Акция «Своих не бросаем»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

23 марта сотрудники омского ПАТП-8 поддержали российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Водители разместили на автобусах наклейки с символом «Z».

По словам начальника автоколонны ПАТП-8 Андрея Дорошенко, в акции приняли участие кондукторы, представители службы эксплуатации, инженерные и технические работники.

«Ежедневно в линию выезжают 106 машин. Мы присоединились к акции, чтобы поддержать всех неравнодушных граждан России. Знак «Z» мы уже разместили на городских пассажирских автобусах в поддержку нашего президента, нашей армии, нашей страны», — отметил Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области проходят патриотические акции в поддержку российских военнослужащих, участвующих в освобождении Донбасса. В регионе также работают центры по сбору гуманитарной помощи.

Читайте также: Омичи собрали для жителей Донбасса более 30 тонн гуманитарной помощи