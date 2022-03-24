Кемерово, , 07:12 — REGNUM В Кемеровской области на шахте «Осинниковская» при выемке угля в монтажной камере, предварительно в результате выброса угля и газа, произошло обрушение горных пород. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

«Введён в действие план ликвидации аварии», — уточнили в областной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на шахту «Осинниковская», где произошла авария, выехали два отделения горноспасателей.

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