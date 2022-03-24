Манила, , 07:14 — REGNUM Подземный толчок магнитудой 4,6 был зарегистрирован сейсмологами у побережья филиппинского острова Лубанг. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба института вулканологии и сейсмологии страны.

Уточняется, что зафиксированный подземный толчок был афтершоком землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в этом районе десять дней назад, 14 марта. Эпицентр землетрясения располагался в 105 км на северо-запад от острова Лубанг, который относится к провинции Западный Миндоро. Население острова составляет около 29 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 38 км. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Сейсмологи исключили вероятность повторных подземных толчков в данном регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,2 в водах уезда Тайтун на востоке Тайваня.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Тайваня