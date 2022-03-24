Ульяновск, 24 марта, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области осталось практически на прежнем уровне количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, 23 марта в регионе выявлено 540 носителей новой коронавирусной инфекции, что на четыре случая меньше, чем было сутками ранее, 22 марта (544 случая).

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 954 432 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 23 марта проведено 3660 тестов.

Отметим, что 25 марта День открытых дверей пройдёт в Ульяновском областном клиническом центре оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени В. М. Максимчука. Также в этот день «Поезд здоровья» отправит во врачебную амбулаторию села Баратаевка: консультации проведут эндокринолог, терапевт и невролог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вылечился от ковида 183 731 житель, доля выздоровевших составляет 95,7%.