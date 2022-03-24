Тегеран, , 07:39 — REGNUM Исламская Республика Иран планирует предоставлять визы иностранным новаторам, работающим в технологической и научной сферах, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 марта.

Центр международного научно-технического сотрудничества (CISTC), министерство иностранных дел и министерство кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана подготовили почву для выдачи виз в области технологий и науки новаторам и менеджерам стартапов, которые заинтересованы в инвестировании в Иран.

Мехди Гале'но, председатель Центра международного научно-технического сотрудничества, рассказал IRNA, что некоторые страны выдают визы для стартапов, и Иран также начал такой процесс.

«Новаторам, инвесторам и ученым, которые хотят открыть свой бизнес в Иране, будет оказана поддержка в соответствии с правилами, предусмотренными в специальной программе», — отметил иранский представитель.

По его словам, выдача виз для научно-технических операторов была одобрена в Иране ещё четыре месяца назад.