Гонконг, Китай, , 06:11 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае призывает усилить вакцинацию от коронавируса среди учащихся, заявила 23 марта исполнительный директор САР Кэрри Лам, сообщает агентство Синьхуа.

После каникул очные занятия могут быть полностью возобновлены в школах, сотрудники которых и 90% учащихся получили по крайней мере две дозы вакцин против COVID-19, сообщила Лам на пресс-конференции. Цель состоит в том, чтобы школы постепенно возобновляли занятия после пасхальных каникул, которые могут начаться уже 19 апреля, сказала она.

В настоящее время доля учащихся в возрасте от 12 до 17 лет, получивших первую и вторую дозы вакцины, составляют 95% и 66% соответственно, в то время как среди учащихся в возрасте от трех до 11 лет доля получивших первую дозу составляет 58%, а доля получивших вторую дозу — всего 11% в из-за позднего начала из программы, сказал Лам.

На 23 марта в Гонконге было выявлено 4250 новых случаев заболевания COVID-19 с помощью тестов на нуклеиновые кислоты и 7990 дополнительных положительных случаев с помощью экспресс-тестов на антигены.