Белград, 24 марта, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины ставит под угрозу вопрос об экспорте сельхозпродукции из Сербии в Россию. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич 23 марта в эфире Радио и телевидения Воеводины.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вучич пояснил, что украинские граждане блокируют проезд фур в Белоруссию и Россию. По словам сербского лидера, хозяйственная торгово-промышленная палата Сербии следит за ситуацией. Однако Вучич допустил возможность переориентации на другие рынки для сельхозпродукции, которая изначально предназначалась для российского рынка.

Как пояснил Вучич, в основном речь идёт о поставках овощей и фруктов, в остальном возможность доставки продукции в Россию ещё не утрачена, поэтому всё зависит от того, как сложится ситуация в дальнейшем.

Стоит отметить, что в 2021 году экспорт продукции всех отраслей в РФ составил 840,3 млн евро, на сельхозпродукцию пришлось 114,4 млн евро. В Россию из Сербии поставляются яблоки, персики, нектарины, малина и черника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вучич упрекнул НАТО в избирательной морали.