Владивосток, 24 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросам деятельности рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока, которое он провёл во Владивостоке, поручил в кратчайший срок обеспечить устранение процедуры проведения экологической экспертизы по оформлению неквотируемых видов водных биоресурсов, сообщили в телеграм-канале полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

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Трутнев отметил, что несмотря на прямое поручение президента Владимира Путина о сокращении проверок в отношении бизнеса, органы исполнительной власти соревнуются в придумывании новых проверок и дополнительных форм контроля.

«Большое количество времени на совещании было посвящено необходимости ликвидации административных барьеров. К сожалению, несмотря на то, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин всем поставил задачу сократить административные барьеры, уменьшить количество проверок, в той части в которой они не связаны с жизнью и здоровьем людей, несмотря на это у нас наши уважаемые органы исполнительной власти продолжают такое соревнование, кто что-нибудь ещё придумает… Много придумали неправильных дополнительных проверок, дополнительных форм контроля. Их все надо сегодня убирать как можно быстрее», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках моратория на плановые и внеплановые проверки рассматриваются предупреждения после первого нарушения и понижение уровня штрафов. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.