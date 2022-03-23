Флоренция, Италия, 24 марта, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Руководство «Фиорентины» отказалось от возможности выкупа 26-летнего форварда берлинской «Герты» и сборной Польши Кшиштофа Пентека, выступающего за клуб из Флоренции на правах аренды. Об этом сообщило издание La Repubblica.

Asroma.com «Рома» vs «Фиорентина» — 2:0

В текущем сезоне Кшиштоф Пентек принял участие в одиннадцати матчах за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами, один из которых — с пенальти.

«Герта» выкупила Пентека у «Милана» 30 января 2020 года за 24 миллиона евро. Ранее нападающий выступал за «Дженоа» и «Краковию». На данный момент трансферная стоимость центрфорварда сборной Польши, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.