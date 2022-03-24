Стокгольм, , 00:30 — REGNUM Сегодня, 24 марта, сборная Швеции по футболу в матче полуфинала отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сыграет со сборной Чехии. Встреча пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена».

Златан Ибрагимович Дмитрий Неймырок

По итогам группового этапа сборная Швеции, одержав пять побед и набрав пятнадцать очков, заняла вторую строчку в турнирной таблице группы B. Сборная Чехии с четырнадцатью очками заняла третье место в таблице группы E.

В последний раз сборные Швеции и Чехии играли между собой 29 марта 2016 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Маркус Берг и Матей Выдра.