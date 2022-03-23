Порту, Португалия, 24 марта, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, в Порту на стадионе «Драгао» сборная Португалии по футболу в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 примет сборную Турции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

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Бригада арбитров (Германия): Даниэль Зиберт | Ян Зайдель | Рафаэль Фольтин | Сандро Шерер.

В последний раз сборные Португалии и Турции играли между собой 2 июня 2012 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился уверенной победой сборной Турции со счетом 3:1 благодаря дублю Умута Булута.

По итогам группового этапа сборная Португалии, одержав пять побед и набрав семнадцать очков, заняла второе место в турнирной таблице группы A.