Варшава, 23 марта, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Власти Польши пошли на грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, заморозив банковские счета российского посольства, сообщил 23 марта посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

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Он рассказал, что польская сторона аргументировала этот шаг заявлениями о том, что «Россия — агрессор» и она «вне цивилизованного человечества».

«Это не деньги олигархов, это деньги посольства. Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции», — рассказал Андреев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, когда российские дипломаты указали польской стороне на то, что их действия прямо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, запрещающую создавать ненормальные условия для иностранных диппредставительств, те ответили: «Ну вы же агрессоры и поставили себя вне цивилизованного человечества, так что вот вам».