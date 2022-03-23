Мадрид, , 23:00 — REGNUM 32-летний фланговый нападающий «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бейл покинет мадридский клуб ближайшим летом на правах свободного агента. Об этом 23 марта сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Гарет Бэйл Steindy

В текущем сезоне Гарет Бейл принял участие лишь в пяти матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

Гарет Бейл выступает за «Реал» с 1 сентября 2013 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего валлийца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.