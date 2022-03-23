Стокгольм, 23 марта, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Шведская фирма Kavat по производству обуви ранее перенесла свои производительные мощности в Боснию, пообещав привнести в стране шведскую трудовую этику и шведские ценности. Однако расследование, опубликованное 23 марта телеканалом SVT, показало, что руководство компании не гнушается максимизировать прибыль в ущерб трудовой этике.

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Девять лет назад шведская обувная фирма Kavat перенесла все свое производство из шведской Кумлы в Боснию. По словам компании, речь шла о чем-то гораздо большем, чем просто перемещение фабрики.

Компания получила от шведского государственного агентства Sida почти 700 тысяч крон (€70 тыс.) в качестве помощи в целях развития для передачи «шведских методов работы с точки зрения трудовой этики и рабочей среды».

С момента основания в Боснии до начала пандемии коронавируса оборот Kavat увеличился с 34 миллионов до 130 миллионов крон. Что же говорят работники об условиях трудах? «Месяц работы стоит примерно как пара туфель», — поделился с журналистами рабочий на условиях анонимности.