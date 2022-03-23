Москва, , 22:30 — REGNUM Группа итальянских парламентариев отказалась присутствовать на обращении Владимира Зеленского к итальянскому парламенту в режиме видеоконференции 22 марта. Речь идёт о депутатах партии Lega, движении «Пяти звёзд» и партии «Альтернатива».

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

Сенаторы Симоне Пиллон и Лаура Гранато заявили, что не хотят участвовать в поставках оружия одной из сторон конфликта или слушать Владимира Зеленского в отсутствие президента РФ Владимира Путина. Другие считают, что это выступление — маркетинговая акция, которая ни на йоту не меняет положение дел на фронте.

Евродепутат Франческо Донато (Италия) в эфире OltreTV назвала антиконституционной поставку Италией оружия на Украину и рассказала о тысячах погибших мирных жителей на Донбассе: «Неверное предположение состоит в том, что Украина была захвачена Путиным в одночасье без всякой причины. На самом деле война в Украине идет с 2014 года, и украинское правительство бомбит и убивает тысячи мирных жителей с начала войны… Мы не наложили ни одной санкции на украинское правительство, чтобы заставить его прекратить бомбить украинское гражданское население».

Европейские журналисты пишут о недовольстве рядовых немцев и французов ростом цен. Французское издание «Capital» рассказывает об исследовании, проведенном в начале года, согласно которому практически половина французов, чей заработок составляет не более двух тысяч евро, уже к 10 числу каждого месяца остаются без средств к существованию. «Der Spiegel» отмечает, что германское правительство не может воспрепятствовать снижению общего благосостояния из-за роста цен на энергоносители.

«США считают, что они наложили санкции только на Россию и ее банки, но фактически они ввели санкции против всего мира», — резюмирует «Berliner Zeitung».

Писатель Ив Энглер (Канада) прервал речь главы МИД Канады, и жестко высказалсяо ситуации вокруг Украины.

«Прекратите эскалацию! Почему вы не подтолкнули Киев к подписанию Минских соглашений? Нет НАТО! Прекратите поставлять оружие! Хватит использовать Украину против России! Вам должно быть стыдно!», — отметил он.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин обвинила Украину в провоцировании конфликта с РФ: «Видите ли, Украина продолжала просто дразнить медведя, то есть Россию. И Россия вторглась. И правда — это тяжёлая правда, — заключается в том, что Украина не сможет победить». Она добавила, что «Россия очень успешно» проводит спецоперацию на Украине, вопреки тому, что вещают американские СМИ.

Швейцарский журналист и общественный активист Анджело Джулиано в Twitter (15,8 тыс. читателей) поддержал спецоперацию ВС РФ на Украине и решения Владимира Путина: «Моим русским друзьям: вы не одиноки, вы заставляете глобальный Юг и антиимпериалистический мир гордиться вами. Вы, ребята, спасли мир от нацистов во Второй мировой войне и твердо стоите против империализма. Герои вчера, Герои сегодня. У вас есть президент, которого все хотели бы».

Известный британский радиоведущий и активист по борьбе с экстремизмом Мааджид Наваз в эфире Fox News обвинил правительство в манипуляции общественным мнением: «Думаю, что в действительности нас вводят в заблуждение, на нас давят интенсивной пропагандой с подачи наших правительств, чтобы мы не задавали вопросов о происходящем и смотрели на всё это по-манихейски — как на борьбу добра и зла в чистом виде. А всех, кто пытается приглядеться к «серой зоне» между ними, обвиняют в оправдании Владимира Путина».

Сербский музыкант и кинорежиссёр Эмир Кустурица заявил, что ситуация в мире является наследием «русофобского слоя истории»: «Думаю, что сейчас мы имеем дело с наследием постоянного и крайне русофобского слоя истории и противостояния тому, что Россия предлагает последние 20 лет».

Он подчеркнул, что предложенное Россией партнёрство так и не было принято Западом.

Лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич (Сербия) раскритиковал сербского адвоката Александра Оленика, который собрался подавать в суд на участников пророссийского митинга, и заявил: «Меня интересует, как такой ярый защитник прав человека, как адвокат Оленик, восемь лет не замечал снаряды, которые по Донбассу выпускали ВСУ и которые убили уже 14 000 человек, среди которых 500 детей. Как такой большой гуманист может остаться в стороне от гонений на российских спортсменов, художников и студентов по всему миру?».

В сирийской Латакии прошла масштабная акция в поддержку России. Участники пришли с сирийскими и российскими флагами и символикой спецоперации ВС РФ на Украине.

Столице Киргизии Бишкеке прошла акция в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине. Участники митинга вышли с российскими флагами и плакатами с надписями «Нет ненависти и вражде!», «Мы против фейков!» и «Мир без нацизма!».