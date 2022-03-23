Рим, 23 марта, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса показала, что Евросоюза может становиться единым ради решения важных вопросов, сказал 23 марта премьер-министр Италии Марио Драги.

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В частности, проявлением такого единства стало общая система распространения вакцин, отметил он.

Теперь ту же «дальновидность» нужно проявить и в действиях, связанных с ситуацией на Украине, с политическими, экономическими и иными последствиями этой ситуации, считает Драги.

Как сообщалось ранее, в первые недели пандемии «единство» Евросоюза в отношении Италии проявлялось в отказе поставлять в Рим медицинские маски, а также в нескольких случаях краж крупных партий уже оплаченных Италией масок. Первой страной, которая оказала Италии помощь в самый сложный период пандемии — весной 2020 года, была Россия.