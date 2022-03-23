Москва, 23 марта, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Форсированная реализация проектов импортозамещения — важная государственная задача, которую перед органами власти и представителями бизнеса в новых экономических обстоятельствах поставил Владимир Путин. Какие стратегии импортозамещения в своих регионах реализуют губернаторы новой волны?

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

В Калининградской области при поддержке губернатора Антона Алиханова расширены площади тепличных комплексов, круглогодично обеспечивающих жителей региона овощами. В городе Гвардейске открылась третья очередь «Гвардейских теплиц», площадь которой составляет 4,5 гектаров. В 2022 году на пространстве теплиц будет выращиваться 7 300 тонн продукции: томаты, огурцы, баклажаны, перец и земляника. Директор компании «Орбита-Агро», которая принимает участие в развитии тепличных комплексов региона, сообщил, что по просьбе областного правительства также будет увеличена посевная площадь картофеля, и в этом году планируется собрать около 14 тысяч тонн. Как заявил Антон Алиханов, сейчас Калининградская область обеспечена овощами собственного производства практически на 70%. Он также отметил, что региональная власть системно поддерживает аграрную отрасль и, в частности, субсидирует часть капитальных затрат на строительство теплиц.

В Ярославской области, которой руководит временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Евраев, планируется увеличить производство бассейнов и горок из стеклопластика регионального производства. С такой стратегией импортозамещения выступило предприятие «Контек». Его продукция востребована российскими отелями, домами отдыха, санаториями и частными лицами, а ее качество не уступает зарубежным аналогам. Стимулом к наращиванию производства выступают меры поддержки экономики, разработанные в регионе: в частности, например, кредиты для пополнения оборотных средств промышленным и сельхозпредприятиям под 5%.

Региональные меры поддержки экономики на Камчатке под руководством губернатора Владимира Солодова стимулируют производителей молочной продукции расширять линейку товаров. Среди принятых мер — двукратное снижение ставки по упрощенной системе налогообложения и выделение бизнесу субсидий. ООО «Заозерный» из Петропавловска-Камчатского, например, теперь планирует производить молочные коктейли, сладкие йогурты и йогурты с наполнителями в дополнение к основному ассортименту продукции. Сейчас в микрорайоне Заозерный находится около 530 голов дойного стада, что позволят заводу производить 7 тонн молока в сутки. Расширение линейки товаров нацелено на обеспечение продовольственной безопасности региона. Производство дополнительных видов молочной продукции на территории Камчатского края также позволит обеспечить ее доступную стоимость и разнообразный ассортимент.

В Челябинской области при поддержке губернатора Алексея Текслера обсуждается инвестиционный проект компании «МиассЭнергоМаш». На предприятии планируется локализовать уникальное производство комплектующих для щеткодержателей тяговых электродвигателей. Кроме этого, курс на повышение уровня локализации производств взяли машиностроители миасского автозавода «Урал» — будут ускорены сроки реализации стратегически важных проектов импортозамещения. Так, сокращен срок реализации инвестпроекта по производству мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн и осей грузоподъемностью от 7.5 до 9 тонн для автомобилей и строительно-дорожной техники.

В некоторых регионах начали работу продовольственные ярмарки, на которых можно приобрести фермерскую продукцию и товары от местных производителей. Такая форма торговли, поддерживаемая, например, временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Максимом Егоровым иглавой Белгородской области Вячеславом Гладковым, и направлена на поддержку региональных производителей и удовлетворение потребностей граждан в продовольствии.

Стратегии импортозамещения, реализуемые в регионах губернаторов новой волны, оценили эксперты ЭИСИ.

Заместитель председателя Курской областной Думы Константин Комков убежден, что среди перспективных направлений импортозамещения — туризм и IT-бизнес в области софта и оборудования.

«Сегодня существует повышенный спрос в области отечественных аналогов софта и оборудования, и мы имеем все шансы оперативно занять эту перспективную нишу. Еще один важный момент — туризм. Он дополнительно рождает другие профессии, среди которых и сервис, и питание, а также позволяет поддерживать городскую инфраструктуру в надлежащем, комфортном для жизни граждан состоянии», — пояснил он.

Губернаторы новой волны ведут работу по этим направлениям. Например, Глеб Никитин в Нижегородской области поручил запустить опрос для руководителей региональных IT-компаний о цифровом оборудовании и программном обеспечении, потребность в которых актуализировалась в условиях санкционного давления. Губернатор подчеркнул, что результаты опроса позволят его команде подготовить реестр необходимых позиций для организации импортозамещения.

Ставку на развитие регионального туризма делает врио главы Тамбовской области Максим Егоров. Так, в каждом муниципалитете области в ближайшее время пройдут аудит-сессии, которые позволят определить состояние туристической инфраструктуры и возможности для ее развития. Максим Егоров ранее заявлял о намерении комплексно развивать туристический потенциал региона. Временно исполняющий обязанности главы региона убежден, что такая стратегия открывает перспективы создания новых рабочих мест, помогает развитию малого и среднего бизнеса в сфере услуг и привлечению инвестиций в инфраструктурные объекты. В новых экономических обстоятельствах обозначенные перспективы будут способствовать устойчивому развитию региональной экономики.

Евгений Реутов, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной службы НИУ БелГУ, отметил, что «полноценные стратегии развития импортозамещения уже в ближайшее время должны сформироваться во взаимодействии регионов и федеральных органов власти, для чего необходим детальный анализ конкурентных преимуществ регионов (и макрорегионов) и потребностей страны в замещающих производствах».

Эксперт убежден, что наиболее перспективными направлениями импортозамещения должны стать фармацевтика (особенно в части производства фармацевтических субстанций), микроэлектроника и отдельные отрасли машиностроения.

По мнению специалистов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), приведенные примеры показывают, что новые экономические обстоятельства становятся стимулом для развития региональных производств. Инициативы промышленных предприятий, нацеленные на импортозамещение, активно поддерживаются региональными властями. Все это выступает иллюстрацией той совместной работы власти и бизнеса, о важности которой в условиях западных санкций говорил президент России Владимир Путин.

Готовность местных предприятий производить качественную продукцию, сопряженная с готовностью властей это производство поддерживать, выступает прочной основой для развития экономики регионов. Форсированная реализация проектов импортозамещения для губернаторов новой волны — не абстрактный ориентир, а цель, для достижения которой последовательно реализуются управленческие шаги.