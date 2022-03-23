Дибра, , 22:10 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 23 марта сообщило о том, что в пригороде города Дибра (Албания) был выявлен птичий грипп. Его жертвами уже стали 200 кур на мелком предприятии.

Птичий грипп Ctvnews.ca

По словам жителей, одновременно умерли 50 птенцов, питавшихся в одном месте. Смерти фиксируют уже два дня подряд. В деревне жалуются на экономические последствия эпидемии.

Напомним, ранее в министерстве сельского хозяйства Албании сообщили о смерти более 300 тысяч птиц в албанском городе Дуррес.

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