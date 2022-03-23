Птичий грипп захватил еще один албанский город
Албания, 23 марта, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Lapsi 23 марта сообщило о том, что в пригороде города Дибра (Албания) был выявлен птичий грипп. Его жертвами уже стали 200 кур на мелком предприятии.
Ctvnews.ca
Птичий грипп
По словам жителей, одновременно умерли 50 птенцов, питавшихся в одном месте. Смерти фиксируют уже два дня подряд. В деревне жалуются на экономические последствия эпидемии.
Напомним, ранее в министерстве сельского хозяйства Албании сообщили о смерти более 300 тысяч птиц в албанском городе Дуррес.