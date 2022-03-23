Москва, 23 марта, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» будет заключать все новые международные контракты в рублях, заявил 23 марта гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «Первого канала».

Роскосмос «Прогресс» перед запуском

«Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях», — сказал он в программе «Большая игра» на «Первом канале».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что поставки российского газа зарубежным потребителям будут осуществляться за рубли. Центробанку и правительству поручено в недельный срок определить порядок расчётных операций с европейскими покупателями газа в рублях.