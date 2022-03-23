Российские войска за день продвинулись на два км — Минобороны РФ
Москва, 23 марта, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Наступающие российские войска за прошедший день продвинулись ещё на два км, сообщил 23 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Министерство обороны Российской Федерации
Российская армия
Он уточнил, что речь идёт о группировке, наступающей в районе населенного пункта Новомихайловка.
«Подразделения российских вооруженных сил, за день продвинулись еще на два километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка», — рассказал Конашенков.
Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России проводят военную операцию по денацификации Украины.