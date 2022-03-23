Москва, 23 марта, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Наступающие российские войска за прошедший день продвинулись ещё на два км, сообщил 23 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что речь идёт о группировке, наступающей в районе населенного пункта Новомихайловка.

«Подразделения российских вооруженных сил, за день продвинулись еще на два километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка», — рассказал Конашенков.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России проводят военную операцию по денацификации Украины.