Москва, 23 марта, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram в среду, 23 марта. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Telegram

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 19:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано сотсутствием подключения к серверу, некоторые сообщают также о сбоях в работе приложения и невозможности отправлять сообщения.

Неполадки наблюдаются у пользователей в США и странах Европы. В России о проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.