Москва, 23 марта, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в феврале увеличилась на 15,9 млн рублей, или на 1,7%, и по состоянию на 1 марта составила 930,9 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Кошелёк

По информации ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы 113,2 млн рублей (12,2%) приходится на долги, образовавшиеся с начала 2022 года, ещё 244,1 млн рублей (26,2%) — долги, сохраняющиеся с 2021 года, 573,6 млн рублей (61,6%) — с 2020 года и ранее.

Сообщается также, что 1,5 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного полученияденежных средств из местных бюджетов, а остальная сумма — из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 марта задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 47,5%, транспорта — 18,6%, строительной сферы — 11,7%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 6,9%, добычи полезных ископаемых — 4,9%.