София, 23 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Специальная прокуратура Болгарии открыла досудебное производство в отношении действующего вице-премьера, министра финансов страны Асена Василева. Об этом 23 марта сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно предварительной информации, Василев подозревается в совершении ряда должностных преступлений. «В соответствующие органы поступил сигнал, который будет оперативно проверен», — резюмировал министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков.

Детали обвинения не разглашаются. Предполагается, что предварительные итоги расследования будут обнародованы к 1 апреля.