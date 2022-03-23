Казань, 23 марта, 2022, 19:47 — ИА Регнум. По итогам 2021 года товарооборот между Татарией и Узбекистаном вырос на 23,5% и составил почти $200 млн. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханов на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, подчеркнув, что в течение последних пяти лет отношения сторон стабильно укрепляются.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

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«В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Убежден, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений наших стран», — уверен глава РТ.

В татарстанско-узбекистанских отношениях имеется огромный потенциал для развития сотрудничества, который в полной мере пока не используется, считает Минниханов. В настоящее время подписаны и реализуются ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями и вузами.

По словам главы Татарии, в Узбекистане и Казахстане проживает наибольшее количество татар за пределами России. В Узбекистане примерное количество татар превышает 300 тыс. человек. Самые крупные диаспоры проживают в Ташкентской и Самаркандской областях. Минниханов поблагодарил президента Узбекистана за поддержку татарской общины и пригласил Шавката Мирзиёева посетить республику в рамках визита в Российскую Федерацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, компании Татарии станут первыми резидентами химико-индустриального технопарка «Чирчик» в Узбекистане.

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