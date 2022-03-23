Вологда, 23 марта, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Вологодской области на поддержку предприятий овощеводства направят почти 46 млн рублей, сообщает региональное правительство.

City-yaroslavl.ru Овощи

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Мера адресована сельхозпроизводителям, которые выращивают овощи открытого грунта, известные как «борщевой набор» и овощи закрытого грунта с применением технологии досвечивания, проще говоря, тепличное овощеводство.

«Сегодня наша главная задача — это обеспечение продовольственной безопасности и замещение импортных поставок. Средства областного бюджета будут направлены производителями овощей открытого грунта на приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, нефтепродуктов, запчастей. Производители овощей закрытого грунта смогут возместить затраты на производство за прошлый год», — рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти не прогнозируют резкого скачка цен на продовольствие.