Москва, , 19:21 — REGNUM Музыкальный продюсер Максим Фадеев поделился впечатлениями от просмотра YouTube-шоу блогера Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Он опубликовал пост на эту тему в личном телеграм-канале 23 марта.

Максим Фадеев Главная сцена

Продюсер раскритиковал проект Ивлеевой. «Я более безвкусного, безобразного, более омерзительного впечатления не помню в своей жизни», — заявил Фадеев.

ИА REGNUM напоминает, что в шоу «Королевские кобры» участвуют драг-квин артисты. Несколько мужчин предстают в женских образах — их выступления оценивают зрители и выбирают лучшее.

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