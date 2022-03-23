Тамбов, 23 марта, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализирован 41 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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23 марта выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом — на 21 меньше, чем сутками ранее. Всего в области был зарегистрирован 109 тыс. 541 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 103 тыс. 194 пациента, в том числе 520 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 2321 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.