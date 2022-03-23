Астрахань, 23 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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23 марта выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 113 тыс. 972 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 109 тыс. 302 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 207 — за последние сутки.

За весь период скончались 2932 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.