Москва, 23 марта, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Польша давно объявила о намерении полностью отказаться от закупки российского газа, заявил 23 марта посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 1».

Польша

По его словам, раньше Варшава вела разговоры о приобретении газа на споте, но сейчас это проблематично.

«Что касается поставок газа, то Польша давно объявила своей целью полностью отказаться от использования российского газа. В конце этого года истекает контракт на поставку российского газа в Польшу, продлевать они его не намерены. Но подразумевалось, что они будут покупать газ на споте так называемом, но в последнее время они говорят, что собираются и вовсе обойтись без российского газа. Насколько это реально — видимо, будут покупать у Германии тот же самый российский газ, но очищенный через германских «перепродавателей», — рассказал российский дипломат.