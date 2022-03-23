Архангельск, 23 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В 2022 году в Архангельской области планируют принять 313 800 туристов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе развития туризма регионального министерства культуры.

Travelvesti.ru Архангельская область, Кимжа

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По данным ведомства, в 2021 году, по предварительным оценкам, регион посетили 270 тысяч туристов.

«Мы видим, что турпоток медленно, но растет. Многое зависит от внешних факторов — свое влияние оказал уход систем бронирования с российского рынка. С другой стороны, запущен очередной этап программы туристического кешбэка, на него уже есть спрос», — отметили в ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельскую область на новогодние каникулы посетили 15 тысяч туристов.