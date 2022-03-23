Берлин, 23 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Боеспособность Вооруженных сил ФРГ будет восстановлена в полной мере, заявила 23 марта в бундестаге министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

isafmedia Бундесвер

По её словам, слишком долгое время правительство экономило на военных расходах.

«Ради безопасности, которую можно увидеть и почувствовать, нам нужно значительно повысить эффективность Вооруженных сил. Поэтому федеральное правительство решило создать специальный фонд в объёме 100 млрд евро для оснащения бундесвера», — заявила Ламбрехт.

Она также заявила, что «мы вернем бундесверу полную готовность к операциям, которую слишком долго сокращали из экономии».

Цель этих мероприятий, пояснила Ламбрехт, это «классическая задача обороны страны и альянса без каких-либо ограничений».

«Германия не беззащитна, Германия поддерживает своих союзников, Германия не даст запугать себя военными угрозами», — заявила министр обороны ФРГ.