Саратов, 23 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Туристические компании Саратовской области испытывают определенные проблемы, возникшие после введения санкций в отношении России. О предпринимаемых мерах по поддержке отрасли в регионе сообщила председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год Внутренний туризм

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В числе приоритетных и необходимых мер для поддержки туроператоров и туристических агентств Саратовской области были обозначены льготное кредитование и гранты на заработную плату в размере МРОТ.

«Сейчас на федеральном и региональном уровнях принимаются исчерпывающие меры по поддержке экономики, ключевых и приоритетных отраслей, в том числе туристической отрасли. В марте стартовал внеочередной этап гражданского кешбэка, 31 марта будет открыто окно продаж по детскому кешбэку, ожидается обнуление ставки НДС для гостиниц», — заверила Бородянская.

Кроме этого, на региональном уровне понижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, предоставляются кредиты по льготным ставкам и госгарантии при кредитовании. Для оперативного решения возникающих проблем в ежедневном режиме ведется диалог с туркомпаниями, подчеркнула председатель комитета по туризму Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, жесткие международные санкции могут ускорить развитие внутреннего туризма в России.

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