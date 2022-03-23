Воронеж, 23 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим вводится на территории Воронежской области с 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Александр Гусев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

«Это связано с тем, что в межсезонье, между сходом снега и установлением стабильно летней погоды, население, несмотря на правила пожарной безопасности, устраивает огненные «уборки», которые перерастают потом в гигантские ландшафтные пожары», — уточнили в МЧС.

В ведомстве отметили, что в последние два года именно весной и осенью регистрировалось наибольшее количество природных пожаров.

По данным ГУ МЧС, на территории Воронежской области в зоне риска лесных и ландшафтных пожаров на территории региона находится 847 населенных пунктов, 93 садоводческих товарищества и 35 детских оздоровительных лагерей.

Как напоминает ИА REGNUM, в 2021 году особый противопожарный режим в Воронежской области был введён с 15 апреля. До этого ограничения традиционно вводили перед майскими праздниками — с 30 апреля. В прошлом году за нарушение требований особого противопожарного режима оштрафовано 874 физических и 101 должностных лица на общую сумму более 2 млн рублей.