Пенза, 23 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Пензенской области социальные госучреждения стационарного обслуживания возобновят работу в плановом режиме. О необходимости перевода учреждений к привычному графику работы 23 марта заявил губернатор Олег Мельниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Нужно выводить социальные госучреждения стационарного обслуживания из сменного режима и переводить их на работу в плановом режиме, с соблюдением всех мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции», — поручил глава Пензенской области.

До 23 марта вахтовый режим работы действовал в 13 комплексных центрах и 11 госучреждениях социального обслуживания населения области. На протяжении девяти смен (продолжительность каждой 14 дней) сотрудники находились во временной изоляции, проживая в учреждении и осуществляя уход за получающими социальные услуги 2655 жителями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области 15 марта отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции в отношении некоторых категорий граждан.

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