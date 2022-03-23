Париж, 23 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Аварийно-спасательная служба Франции провела четыре спасательные операции, чтобы спасти более ста мигрантов, оказавшихся в проливе Ла-Манш, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

В частности, 32 человека, оказавшиеся на лодке, были вывезены в порт Дюнкерка. Затем 39 потерпевших крушение были спасены ВМС Франции.

В своем пресс-релизе французская префектура напоминает, что погодные условия в проливе Ла-Манш «часто сложные», с сильными порывами ветра, поэтому переход через Ла-Манш считается «особенно опасным».

Как сообщало ИА REGNUM, симфонический орган Нотр-Дам-де-Пари, хотя и почти не пострадавший при пожаре 2019 года, проходит полную реставрацию.