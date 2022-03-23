Минск, 23 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Число украинских дипломатов в Белоруссии будет сокращено до пяти, заявили 23 марта в Министерстве иностранных дел республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Отмечается, что остальные украинские дипломаты должны покинуть территорию Белоруссии в течение 72 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский МИД принял решение об эвакуации посольства Белоруссии на Украине, поскольку дипломаты «находились фактически в осадном положении», Сокол отметил, что последняя группа из 11 сотрудников и двух членов семей дипломатов покинула страну.