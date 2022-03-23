Лос-Анджелес, США, 23 марта 2022, 15:53 — REGNUM Американский рэпер Kid Cudi снимет свой первый полнометражный фильм. Об этом 23 марта пишет Billboard.
Картина музыканта под названием Teddy будет создана специально для сервиса Netflix. «Это история, которую я начал писать в 2013 году, потому что я всегда хотел написать свой собственный фильм», — поделился музыкант.
Добавим, что продюсерами проекта выступили режиссер Джеймс Сэмюэл, Шон Картер (Jay Z), Джеймс Ласситер и Mad Solar. Сам Kid Cudi выступит в качестве режиссёра картины и исполнителя главной роли.
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