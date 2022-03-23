Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Американский рэпер Kid Cudi снимет свой первый полнометражный фильм. Об этом 23 марта пишет Billboard.

Скриншот YouTube Kid Cudi

Картина музыканта под названием Teddy будет создана специально для сервиса Netflix. «Это история, которую я начал писать в 2013 году, потому что я всегда хотел написать свой собственный фильм», — поделился музыкант.

Добавим, что продюсерами проекта выступили режиссер Джеймс Сэмюэл, Шон Картер (Jay Z), Джеймс Ласситер и Mad Solar. Сам Kid Cudi выступит в качестве режиссёра картины и исполнителя главной роли.