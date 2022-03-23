Ереван, 23 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении приняли в окончательном чтении законопроект, который в том числе предполагает запрет использовать в цирках диких животных. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба законодательного органа.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». реж.Фёдор Хитрук. 1965.СССР Цирк

Если законопроект будет подписан президентом республики и вступит в силу, то перечень таких животных определит правительство страны. Документ также вводит нормы содержания диких зверей в неволе.

Кроме того, сообщается, что принятый проект закона предусматривает отмену пошлин за рыбалку для пенсионеров. Инициативу поддержали 60 депутатов, 27 — воздержались.