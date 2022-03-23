Таллин, 23 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Таллинском университете сократят объем бесплатного обучения на 1-м и 2-м курсе примерно на 10%. Об этом говорится в пресс-сообщении вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Уточняется, что университет уберет эти курсы из основной программы нескольких учебных дисциплин или сделает их платными. Такой радикальный метод нужен, чтобы обеспечить устойчивость университетского обучения в ситуации, когда финансов на высшее образование не хватает, а его будущее не определено.

«Мы не можем продолжать набирать то же количество абитуриентов на уже существующие учебные дисциплины», — признала глава учебного отделения Таллинского университета Хелен Йоост.

К 4 апреля 2022 года будет составлен список учебных программ, которые университет не будет открывать в качестве бесплатных.

СМИ Эстонии напомнили, что в подобной ситуации в 2018 году оказался крупнейший технический вуз Прибалтики — Таллинский технический университет. Там в итоге на четверть сократили число бесплатных учебных программ.

Теперь они балансируют на нуле. Это означает, что если открывается новая учебная программа, то какая-то закрывается, и это решается на уровне сената вуза.