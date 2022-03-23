Университет Таллина сокращает бесплатное обучение
Таллин, 23 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Таллинском университете сократят объем бесплатного обучения на 1-м и 2-м курсе примерно на 10%. Об этом говорится в пресс-сообщении вуза.
Уточняется, что университет уберет эти курсы из основной программы нескольких учебных дисциплин или сделает их платными. Такой радикальный метод нужен, чтобы обеспечить устойчивость университетского обучения в ситуации, когда финансов на высшее образование не хватает, а его будущее не определено.
«Мы не можем продолжать набирать то же количество абитуриентов на уже существующие учебные дисциплины», — признала глава учебного отделения Таллинского университета Хелен Йоост.
К 4 апреля 2022 года будет составлен список учебных программ, которые университет не будет открывать в качестве бесплатных.
СМИ Эстонии напомнили, что в подобной ситуации в 2018 году оказался крупнейший технический вуз Прибалтики — Таллинский технический университет. Там в итоге на четверть сократили число бесплатных учебных программ.
Теперь они балансируют на нуле. Это означает, что если открывается новая учебная программа, то какая-то закрывается, и это решается на уровне сената вуза.