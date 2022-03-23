Уфа, 23 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Все необходимые запасы медикаментов в розничной аптечной сети Башкирии имеются. Об этом 23 марта сообщи вице-премьер — министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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Он подчеркнул, что в регионе нет рисков в части оказания скорой медицинской помощи и организации вылетов санитарной авиации. Все службы функционируют в штатном режиме.

Забелин также сообщил, что все необходимые запасы лекарств в аптеках республики есть.

Сообщается, что на некоторые лекарства в регионе был создан искусственный ажиотаж. Данная ситуация находится на контроле Росздравнадзора, сотрудники которого ведут постоянную работу с производителями и аптечными сетями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуроры Башкирии предостерегли бизнесменов от завышения цен на сахар.