Сана, 23 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Йеменский центр по защите прав человека «Айн-аль-Инсания» опубликовал доклад о гуманитарной ситуации в стране после семи лет военных действий. Об этом 23 марта сообщает Al-Masirah со ссылкой на заявление центра.

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По последним данным, общее число жертв гражданской войны оценивается в 46 262 человек, в том числе 17 734 погибших и 28 528 раненых.

По данным центра, количество погибших детей оценивается в 4017 человек, а раненых — в 4586 человек. Также сообщается, что число женщин, погибших в ходе военных действий, достигло 2434, количество раненых оценивается 2910.

За годы конфликта в Йемене удары были нанесены по 590 069 домам, 1 612 мечетям, 410 больницам и медицинским учреждениям, 1 214 школам и учебным заведениям.